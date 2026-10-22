RAUL OMAR SCHMIT (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 21 de octubre de 2026 a los 82 años. Su esposa María de los Ángeles. Sus hijos Marcos, Sofia, Evelina y Valentina. Sus hijos políticos Daniel, Patricia y Amilcar. Su hermana Griselda. Sus nietos Agustín, Noelia, Valentina, Facundo, Melody, Imanol, Maitena, Josefina y Benjamín. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C, jueves 22 a las 8:30. Responso: Capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma De Paz, jueves a las 14:30. Vecino de Villa Vieja, Loma Negra, nacido en De La Garma. Tres Arroyos. Jubilado.