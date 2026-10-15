ESTHER DOMINGA DUBOURDIEU VIUDA DE PAEZ (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 14 de octubre de 2026 a los 91 años. Sus hijos Horacio, Patricia, María de los Ángeles y Viviana; sus hijos políticos Sonia Sánchez, Néstor Cravero y Fernando Mendizabal; sus nietos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", jueves de 7:00 a 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Microcentro, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.