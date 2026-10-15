MARÍA IGNACIA MARQUES FONSECA VIUDA DE VIOLA D´OLIVEIRA (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 15 de octubre de 2026 a los 91 años. Sus nietos Emmanuel y Juan. Su bisnieta y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", viernes 16/10 de 8:00 a 9:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes 16/10 a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de San Jacinto, nacida en Portugal. Jubilada y pensionada.