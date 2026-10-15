JULIA GUMERSINDA VILLEGAS FREDES VIUDA DE ALVES (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 15 de octubre de 2026 a los 96 años. Su hijo Humberto Omar Alves. Su hija política Liliana Edith Teuly. Sus nietos Gabriel, Sebastián y Aylen Alves. Su nieta política Lucia Stein. Sus bisnietos Axel, Joaquin, Sharon, Nicol, Agustín y Lola Alves. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Barrio Independencia, nacida en Santa Fe. Jubilada y pensionada.