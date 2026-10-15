ANA MARÍA PAIN VIUDA DE MAIDANA "MUTZI" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 13 de octubre de 2026 a los 86 años. Sus hijos Alejandra, Karina, Juanjo y Alejandro. Sus hijos políticos Danilo y Claudia. Sus nietos Fran, Facu, Chechu y Pancho; Mateo, Micaela y Axel. Sus hermanas Paula, Mausi y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", miércoles de 18:00 a 23:00 y jueves de 8:00 a 10:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Luján, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.