JORGE ALBERTO DEMARO "EL NEGRO" (Q.E.P.D)

Falleció en Recalde el día 14 de Octubre de 2026 a los 74 años de edad. Su esposa Mabel Altavista. Sus hijos Claudio, Fabricio y Mauricio. Sus hijas políticas Veronica y Victoria. Sus nietos Tomas, Santiago, Paloma, Jimena, Abigail, Naiquen e Ian. Sus bisnietos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala velatoria de Recalde. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Recalde, jueves a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Recalde, nacido en Olavarría. Jubilado municipal.