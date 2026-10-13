EULOGIA DEL CARMEN ELIZALDE VIUDA DE SILBERMAN  "CARMENCITA" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 13 de octubre de 2026 a los 79 años. Sus hijas María Romina y Rebeca Silberman; su hermano: Héctor; su cuñada: Alicia, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", la sala habilita de 16 a 19. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio San Vicente, nacida en Benito Juarez. Peluquera jubilada.