ANGELA NOEMI VARELA VIUDA DE PRODAN  "ANGIE" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 13 de octubre de 2026 a los 78 años. Sus hermanas Marta Esther Varela; sus hijos, sus hijos políticos, nietos, bisnietos, familiares y amigos e Iglesia Nueva Apostólica acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", de 16 a 18.30/19 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Luján, nacida en Capital Federal. Jubilada