Gisela Marziotta pidió que Cristina sea candidata en 2027

Con la mirada puesta en la reorganización del peronismo bonaerense y en la construcción de una alternativa política de cara a 2027, el espacio Peronismo por la Provincia de Buenos Aires realizó este sábado su tercer plenario, esta vez en Miramar, con la participación de más de 100 dirigentes y militantes de la Quinta Sección Electoral.

El encuentro se desarrolló en la sede del SUTERyH de la localidad balnearia y tuvo como uno de sus principales ejes el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Durante la jornada, la diputada Gisela Marziotta reivindicó el liderazgo de la expresidenta y planteó abiertamente el objetivo electoral del espacio para los próximos comicios presidenciales.

“Cristina es nuestra conductora, y para recuperar ese equilibrio queremos que sea nuestra candidata en 2027”, afirmó Marziotta.

La dirigente sostuvo además que el peronismo tiene por delante la tarea de recuperar su vínculo con los sectores populares y llamó a que el movimiento vuelva a representar una identidad asociada al trabajo. “Tenemos que lograr que el pueblo argentino se vuelva a identificar con ser clase trabajadora”, planteó.

El reclamo por Cristina

Como ocurrió en los plenarios anteriores, la situación judicial de Cristina Kirchner ocupó un lugar central en las discusiones. Desde el espacio reclamaron su libertad y cuestionaron lo que consideran un proceso de proscripción política.

Marziotta sostuvo que la militancia debe asumir la responsabilidad de “recuperar el equilibrio institucional que hoy tiene comprometida a la democracia, a partir de su detención y proscripción”.

El documento discutido durante el encuentro sostiene que no existe una democracia plena cuando, según la mirada del espacio, sectores del Poder Judicial y del poder económico buscan disciplinar a dirigentes que representan a las mayorías populares.

En ese sentido, la consigna “Cristina Libre” fue presentada como parte de una disputa más amplia por la identidad política del peronismo. Según el documento, detrás de la proscripción de su principal referente existe un intento de debilitar una identidad política y un proyecto de país.

Reconstruir una mayoría

Las discusiones se desarrollaron en distintas comisiones y tuvieron como punto de partida un documento elaborado por Peronismo por la Provincia de Buenos Aires, que plantea como principal desafío recuperar la capacidad del peronismo para interpretar las demandas sociales y reconstruir mayorías políticas sin abandonar su identidad histórica.

El secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, convocó a la militancia bonaerense a trabajar en la construcción de un proyecto político centrado en los trabajadores.

“Hay que trabajar para construir la Argentina que queremos, la provincia que soñamos, con los trabajadores y las trabajadoras como columna vertebral”, afirmó Santa María. En esa línea, llamó a luchar por “más justicia social, más soberanía política y más independencia económica”.

Recorrida bonaerense

Por su parte, Darío Duretti destacó que el espacio viene recorriendo las distintas secciones electorales de la provincia con el objetivo de fortalecer su estructura territorial. “Peronismo por la Provincia de Buenos Aires viene recorriendo y generando estos espacios de discusión política en las distintas secciones electorales con el objetivo de fortalecer el armado del peronismo provincial y volver a construir un proyecto de mayorías”, señaló.

El encuentro de Miramar forma parte de una serie de plenarios con los que el sector busca ampliar su presencia territorial y generar ámbitos de debate sobre el futuro del peronismo.

De la actividad participaron dirigentes y referentes de la Quinta Sección Electoral, integrantes de las mesas políticas de Peronismo por la Provincia y Peronismo por la Ciudad de Buenos Aires, además de autoridades sindicales del SUTERH de distintas localidades bonaerenses, entre ellas Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea, Pinamar y Tandil.

Con la elección presidencial de 2027 todavía distante, el encuentro funcionó como una señal de posicionamiento interno: un sector del peronismo bonaerense busca reconstruir su estructura desde el territorio, reivindica a Cristina Kirchner como conductora y ya plantea su candidatura como uno de los objetivos de la próxima etapa.