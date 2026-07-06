VICELINO WAGNER MARTEL VELASCO  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 6 de julio de 2026 a los 97 años de edad. Su esposa Zulema Josefina Miceli. Sus hijos Walter Gustavo, Sonia Claudia, Edgardo Jesús, Verónica Marcela Martel. Sus hijos políticos: Lucas Miriuka, Ariel Casso, Mariela Baldini y Laura Chantir. Sus nietos Rodrigo, Fermín, Abril, Valeria, Milagros, Joaquín, Francisco, Renzo y Lola y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "F". Habilita de 8 a 12. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro. Nacido en Perú. Jubilado Médico.