VICELINO WAGNER MARTEL VELASCO  (Q.E.P.D.) | Infoeme
Martes 07 de Julio 2026 - 0:27hs
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Olavarría
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 |  necrologicas
 - 6 de Julio de 2026 | 20:25

VICELINO WAGNER MARTEL VELASCO  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 6 de julio de 2026 a los 97 años de edad. Su esposa Zulema Josefina Miceli. Sus hijos Walter Gustavo, Sonia Claudia, Edgardo Jesús, Verónica Marcela Martel. Sus hijos políticos: Lucas Miriuka, Ariel Casso, Mariela Baldini y Laura Chantir. Sus nietos Rodrigo, Fermín, Abril, Valeria, Milagros, Joaquín, Francisco, Renzo y Lola y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "F". Habilita de 8 a 12.  Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro. Nacido en Perú. Jubilado Médico.

 

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