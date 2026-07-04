SUSANA HAYDEE VILLAMAYOR viuda de SEGUI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de Julio de 2026 a los 85 años de edad.

Sus hijos Carlos Daniel, Monica Susana, Ruben Dario y Fernando Segui. Sus hijos politicos Analia Beatriz Roman, Luis Merñes, Liliana Del Valle, Sandra Calvo. Sus nietos Gerardo, Lucas, Juan, Paula, Carolina, Sabrina, Claudio, Salma, Nazareno, Eliam, Maitena. Sus nietos politicos. Sus bisnietos. Sus hermanas. Sus hermanos politicos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D". El velatorio comienza a las 7:00 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, domingo a las 10:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Hipólito Yrigoyen. Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarria. Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.