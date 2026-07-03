GRACIELA ANALÍA SABALZA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 3 de julio de 2026 a los 60 años. Su madre Amelia. Su hijo Ramiro. Su hermana Marcela. Su hermano político Ricardo. Sus sobrinos Renata y Agustin. Sus hermanos en la fe. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", comienza el viernes a las 12:00, horario de finalización a confirmar. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Bolívar. Auxiliar docente.