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 - 27 de Julio de 2026 | 11:28

VICENTE ALBERTO PUGLISI (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 27 de julio de 2026 a los 102 años. Su compañera Blanca Zanotto; sus hijos Sonia y Sergio; sus nietas: Camila, María de los Milagros y Valentina; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", lunes de 17:00 a 21:00 y martes de 8:00 a 9:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación Cementerio Municipal de Olavarría, martes 28/07 a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del Microcentro, nacido en Olavarría. Comerciante jubilado.

 

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