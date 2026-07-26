GABRIEL EDUARDO MORALES (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 26 de julio de 2026 a los 54 años. Su esposa Dora Liliana Bosaleh. Sus padres Elsa y Eduardo. Su hija Anahi. Su hija en el afecto Alejandra. Sus nietos en el afecto Bastian, Ciro y Helena; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio comienza este lunes a las 9:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Lunes 26 de julio a las 12:30. Vecino del Barrio Luján, nacido en Olavarría. Portero de la Escuela Nº 32.