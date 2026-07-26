MARIA ESTHER MUÑOZ VIUDA DE PERALTA “MARY” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de julio de 2026 a los 91 años. Sus hijos Estela Edith, Carola y Sergio Raul Peralta. Sus hijos políticos Roberto Pugnaloni y Soledad Heinrich. Sus nietos Eugenia, Renata y Lucio Ledesma; Luciana, Juan Cruz y Facundo Alvarez; Florencia y Agustin Pugnaloni; Micaela y Nicolas Peralta. Sus nietos políticos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “F”. El velatorio cierra hoy a las 22 horas, reabre el lunes a las 8:00 horas y finaliza a las 10 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Barrio Luján, nacida en Bonifacio. Jubilada y pensionada.