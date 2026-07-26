JOSEFA DESPOUX VIUDA DE IANZECOVICH “NEGRA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de julio de 2026 a los 86 años. Sus hijas Ana, Roxana, Stella Maris, Marina y Jorge Ianzecovich. Sus nietos Fernanda, Luciana, Noelia, Dana, Agustina, Oriana y Emiliano y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza este lunes a las 10 horas y finaliza a las 12 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz. Día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Villa Alfredo Fortabat, nacida en Laprida. Jubilada y pensionada.