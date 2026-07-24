ALDO RUFINO DÍAZ (Q.E.P.D.) | Infoeme
Viernes 24 de Julio 2026 - 9:51hs
10°
Viernes 24 de Julio 2026 - 9:51hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  necrologicas
 - 24 de Julio de 2026 | 08:44

ALDO RUFINO DÍAZ (Q.E.P.D.)

 Falleció en Olavarría el 23 de julio de 2026 a los 83   años. Sus hermanos: Miguel Diaz y Nestor Diaz; hermanas politicas: Stella Odera, Nelsa Carrizo; sus sobrinos: Fabian, Daniela, Silvana, Juan, Pablo y Gaston Diaz. y sus sobrinos nietos  participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”.  Abre a partir de las 8. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora:  Viernes 24/7/2026 - 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Provincias Unidas, nacido en Bolívar. Jubilado  

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME