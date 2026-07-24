ALDO RUFINO DÍAZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de julio de 2026 a los 83 años. Sus hermanos: Miguel Diaz y Nestor Diaz; hermanas politicas: Stella Odera, Nelsa Carrizo; sus sobrinos: Fabian, Daniela, Silvana, Juan, Pablo y Gaston Diaz. y sus sobrinos nietos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Abre a partir de las 8. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Viernes 24/7/2026 - 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Provincias Unidas, nacido en Bolívar. Jubilado