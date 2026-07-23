OMAR EDUARDO GONZALEZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de julio de 2026 a los 63 años. Su esposa Miriam Lesiu. Sus hijos Melisa, Gonzalo, Santiago, Milagros e Ignacio González Lesiu. Sus hijos políticos German Altafini, Selene Viola y Sebastián Muia. Su hermano Carlos González. Sus hermanos políticos Rosana, Marisol y Pablo. Su madre política Elina Gauna. Sus sobrinos. Sus tíos. Sus primos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942 Departamento "D", comienza a las 7:00 y finaliza a las 12:30. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Vicente, nacido en Olavarría. Transportista.