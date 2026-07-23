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 - 23 de Julio de 2026 | 09:44

ISMAEL ENRIQUE QUINTEROS "CHUECO" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 22 de julio de 2026 a los 73 años. Sus hijos Lorena, Silvia, Horacio Quinteros. Sus hijos en el afecto Lourdes Brenda, Liliana y José. Sus hijos políticos. Su esposa Isabel Schiriti. Sus nietos. Sus bisnietos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C".  Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 23 de julio a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Hipolito Yrigoyen, nacido en Coronel Pringles. Jubilado de la construcción.

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