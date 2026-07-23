MERCEDES BENZ VIUDA DE REYES BRU (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el 23 de julio de 2026 a los 67 años. Sus hijos: Victoria y Gastón Reyes Benz; su hermana: Mirta Benz; sus sobrinos: Rocío y Leonardo Martinez Benz; demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Velatorio:, departamento “F”. La sala se habilitará de 9 a 15. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Ceco I, nacida en Bolívar. Actividad que desarrollaba: Jubilada de Anses y pensionada.