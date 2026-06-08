CELIA ISOLINA PAGNANELLI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 8 de junio de 2026 a los 94 años. Sus hijos Gerardo, Patricia, Javier y Sergio Navata. Su nuera María Julia Hunelaf. Sus nietos Matias y Cintia Navata. Agustin, Franco, Yamila y José Bahia. Sus bisnietos, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza lunes 8 a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma De Paz, lunes 8 a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Villa Mi Serranía, nacida en Saladillo. Pensionada.