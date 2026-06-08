SANTIAGO OSVALDO RUPPEL "LITO" - "RUSO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de junio de 2026 a los 86 años. Su esposa Mirta Pianzola. Sus hijas Rosana y Paola Ruppel. Su hijo político Alberto Wagner. Sus nietos Mayra Venzi, Milton y Guillermina Wagner Ruppel. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", comienza 22 horas. Horario de finalización a confirmar. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Mariano Moreno, nacido en Olavarría. Jubilado transportista.