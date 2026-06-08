JUAN CARLOS ALMADA “EL CHIVO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 8 de junio de 2026 a los 68 años. Su esposa: Mabel Mac Donald Heinrich; sus hijos: Magdalena y Mariano Almada; sus hijos políticos: María Emilia Salamendi y Federico Ledesma; su nieto: Constantino Almada; hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “C”. Cierra 23 hs - Reabre 7 hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 9/6/2026 - 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio UOCRA, nacido en Olavarría. Jubilado maquinista de cantera.