OLGA RAFAELA DUMERAUF ASLA VIUDA DE AMADO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 5 de junio de 2026 a los 97 años. Sus hijos Rogelio y Héctor; sus hijas políticas Dora e Hilda; sus nietos Germán, Viviana, Diego, Natalia y Vianna. Sus nietos políticos; sus bisnietos Ian, Ignacio, Matías, Pilar, Indira y Juanse; su sobrina Gladys y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". El velatorio comienza este sábado 6 de junio a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro, nacida en Hinojo. Jubilada y pensionada.