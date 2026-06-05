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 - 5 de Junio de 2026 | 17:45

OLGA RAFAELA DUMERAUF ASLA VIUDA DE AMADO (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 5 de junio de 2026 a los 97 años. Sus hijos Rogelio y Héctor; sus hijas políticas Dora e Hilda; sus nietos Germán, Viviana, Diego, Natalia y Vianna. Sus nietos políticos; sus bisnietos Ian, Ignacio, Matías, Pilar, Indira y Juanse; su sobrina Gladys y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". El velatorio comienza este sábado 6 de junio a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro, nacida en Hinojo. Jubilada y pensionada. 

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