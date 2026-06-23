MAURICIO ANDRES ARABITO (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el 23 de junio de 2026 a los 59 años. Su madre Marta Mabel Chavez. Sus hermanos Maria M. y Pablo J. Arabito. Sus hermanos políticos Gustavo Puente y Valeria Saldaña. Su sobrina Guadalupe Arabito. Su tío Cesar Horacio Chavez. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza a las 8 hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal Olavarria, miércoles a las 12:30. Vecino de Palermo (CABA), nacido en Olavarría. Licenciado en Química.