MAURICIO ANDRES ARABITO (Q.E.P.D.) | Infoeme
Miércoles 24 de Junio 2026 - 1:00hs
Miércoles 24 de Junio 2026 - 1:00hs
Olavarría
Infoeme
 |  necrologicas
 - 23 de Junio de 2026 | 21:26

MAURICIO ANDRES ARABITO (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Capital Federal el 23 de junio de 2026 a los 59 años. Su madre Marta Mabel Chavez. Sus hermanos Maria M. y Pablo J. Arabito. Sus hermanos políticos Gustavo Puente y Valeria Saldaña. Su sobrina Guadalupe Arabito. Su tío Cesar Horacio Chavez. Sus primos. Sus amigos y demás deudos  participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza a las 8 hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal Olavarria, miércoles a las 12:30. Vecino de Palermo (CABA), nacido en Olavarría. Licenciado en Química.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME