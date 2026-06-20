NELIDA PAULA GIANNONI VIUDA DE VIGNA "ÑATA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 20 de junio de 2026 a los 89 años. Sus hijos Héctor y Viviana Vigna. Sus hijos políticos Gustavo Andrés Parra y Silvia Hermada. Sus nietos José y Gabriela Vigna, Rocío y Eliana Parra. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Francisco, Nina y Franchesca y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", la sala se habilita a partir de las 9. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal Olavarria, domingo a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Microcentro, nacida en Chillar. Jubilada.