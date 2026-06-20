JUAN CARLOS BLANCO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 20 de junio de 2026 a los 84 años. Sus hijos Juan Carlos, Marcela, Fabio, Mariela y Marcos. Sus nueras. Sus yernos. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", la sala cierra a las 20:00 y reabre el domingo a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, domingo 21 de junio a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Provincias Unidas, nacido en Olavarría. Jubilado.