JOSÉ MARÍA HEFFNER (Q.E.P.D.)

Falleció en La Plata el 19 de junio de 2026 a los 66 años. Su esposa; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanas y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C ", viernes 19 de 20:00 a 0:00 horas. Sábado 20 de 08:00 a 10:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 20 a las 10:30 horas. Vecino de barrio Lourdes. Lugar de nacimiento: Coronel Suárez. Actividad que desarrollaba: Retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense.