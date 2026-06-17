MIRTA LEONOR NICORA DE CAÑETE (Q.E.P.D.) | Infoeme
Miércoles 17 de Junio 2026 - 21:22hs
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Olavarría
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 - 17 de Junio de 2026 | 20:08

MIRTA LEONOR NICORA DE CAÑETE (Q.E.P.D.)

Falleció en Buenos Aires el 16 de junio de 2026 a los 71 años de edad. Su esposo Jesús Argentino Cañete; sus hijos: Andrea, Jesús y Francisco Cañete; sus hijos políticos: Martin y Micaela; sus nietos: Sofia, Agustin, Matias, Thiago, Gemma, Allegra y Nadia; sus bisnietos: Valentin, Bautista, León, Catalina y Melody. Su hermana Teresa Nicora; sus sobrinos: Eugenio, Sebastián y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B ". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación:  Cementerio Loma de Paz, jueves 18 de junio a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen. Nacida en Olavarría. Jubilada.

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