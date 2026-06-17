EPIFANIO PEDRO VILLEMUR  "YOE" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 17 de junio de 2026 a los 77 años. Su esposa Nora Beatriz Ambrosis; Mariela Stoessel, Diego Stoessel y familia; sus nietos; su hermana Monica Villemur; sus hermanos políticos Abel Calabozo, Manolo, Patricia Ambrosis y Claudio Pita; su sobrina Veronica López y su esposo Fredi y demás sobrinos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Sala habilita de 15 a 19. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del Microcentro (ex vecino de barrio San Vicente), nacido en Olavarria. Jubilado.