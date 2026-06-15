CARMEN LUZ MERLO (Q.E.P.D.) | Infoeme
Lunes 15 de Junio 2026 - 23:54hs
Lunes 15 de Junio 2026 - 23:54hs
Olavarría
Infoeme
 |  necrologicas
 - 15 de Junio de 2026 | 20:39

CARMEN LUZ MERLO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  15 de Junio de 2026 a los  82 años de edad. Sus hijos. Patricia, Javier ,Karina y Guillermina.Su yerno Juan. Sus nietos: Matias, Yamila, Ezequiel, Samuel, Julieta, Dante, Giovani y Gaitano. Sus bisnietas: Sofía y Josefina. Amigos,familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D " este Martes a las 10. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma De Paz Martes a las 14:30.  SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.

Barrio en el que vivia: San Vicente. Lugar de nacimiento: Coronel Pringles. Actividad que desarrollaba:Jubilada

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME