CARMEN LUZ MERLO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de Junio de 2026 a los 82 años de edad. Sus hijos. Patricia, Javier ,Karina y Guillermina.Su yerno Juan. Sus nietos: Matias, Yamila, Ezequiel, Samuel, Julieta, Dante, Giovani y Gaitano. Sus bisnietas: Sofía y Josefina. Amigos,familiares y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento "D " este Martes a las 10. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma De Paz Martes a las 14:30. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.
Barrio en el que vivia: San Vicente. Lugar de nacimiento: Coronel Pringles. Actividad que desarrollaba:Jubilada