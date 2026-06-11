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 - 11 de Junio de 2026 | 17:06

JOSE EDGARDO AMALRIC "BOCHA" "POROTO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 11 de junio de 2026 a los 74 años. Su esposa: Ana Agustina Ricaud; sus hijas: Lucrecia y Mercedes; su hijo político: Fabian Bezmalinovic; su nieta: Ana Bezmalinovic; sus hermanas: Mirta y Lidia Amalric; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E". Habilita de 20hs a 22 horas y reabre de 9 a 12 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Muñoz. Nacido en Olavarría. Jubilado.

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