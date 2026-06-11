ELSA ROSA CAÑETE VIUDA DE ACOSTA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 11 de junio de 2026 a los 93 años. Su hijo Cesar Acosta. Sus nietos Sofía, Fermin, Ana, Paulo y Tomas. Su hermana Tita. Su hermano político Ricardo. Sus sobrinos Jesús y familia, Verónica y familia. Sus amigas y vecinas. La madre de sus nietos Analia y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", comienza a las 12:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes 12 de junio a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Luján, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.