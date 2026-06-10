RUBEN ENRIQUE FERREYRA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 10 de junio de 2026 a los 62 años. Su esposa Rosa Graciela Castelani. Sus hijos Jorge y Daiana Ferreyra. Sus hijas en el afecto Patricia y Marcela Chichotea; Andrea Oromi y Ariadna González. Sus nietos Dalma Faraone, Isaac Duarte, Nadin Ferreyra. Sus nietos en el afecto y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", la sala cierra a las 22:00 horas y reabre este jueves a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 11 de junio a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio bancario 2, nacido en Las Flores. Jubilado de la Policía de la Provincia.