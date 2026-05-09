ALFREDO RIVERO BAZAN (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 9 de mayo de 2026 a los 86 años. Su esposa: Mirta Hernadez , su hijo Germán Rivero y Daniel Herrera, sus hijas políticas Patricia y Guadalupe. Su nieta Alma Herrera, sus hermanos,hermanos políticos, sobrinos,amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D ", sábado desde las 18 hs. hasta el domingo 10/5 a las 10:30 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino del barrio Villa Mailín, nacido en Bolívar. Jubilado