ELIDA OLGA BUSTAMANTE (Q.E.P.D.) | Infoeme
Martes 05 de Mayo 2026 - 10:44hs
14°
Martes 05 de Mayo 2026 - 10:44hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  necrologicas
 - 5 de Mayo de 2026 | 09:09

ELIDA OLGA BUSTAMANTE (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 5 de mayo de 2026 a los 92 años.

 

Sus hijos Claudia Alejandra, Susana y Javier. Sus hijos políticos Eduardo, Sandro y Donata. Sus nietos Daiana, Emanuel, Tomás, Evelin, Kevin y Alex. Sus nietos políticos, bisnietos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "D". La sala cierra a las 20 horas y reabre este miércoles a las 7:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal, miércoles 6 de mayo a las 8:30.

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecina del barrio Mariano Moreno, nacida en Olavarría. Jubilada.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME