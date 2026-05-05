ELIDA OLGA BUSTAMANTE (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 5 de mayo de 2026 a los 92 años.

Sus hijos Claudia Alejandra, Susana y Javier. Sus hijos políticos Eduardo, Sandro y Donata. Sus nietos Daiana, Emanuel, Tomás, Evelin, Kevin y Alex. Sus nietos políticos, bisnietos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D". La sala cierra a las 20 horas y reabre este miércoles a las 7:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal, miércoles 6 de mayo a las 8:30.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina del barrio Mariano Moreno, nacida en Olavarría. Jubilada.