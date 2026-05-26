NERINA LUCÍA DRIUSSI VIUDA DE LÓPEZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 25 de mayo de 2026 a los 98 años. Sus hijos Martina y Gabriel; sus hijos políticos: Gustavo y Viviana; sus nietos María Florencia y Mauro, Manuel, Bernardo, Victoria, Joaquín y Aitana; sus sobrinos; sus consuegros y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", martes de 8:00 a 11:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Olavarría, martes 26/05 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio San Vicente, nacida en Italia. Jubilada y pensionada. Reconocida integrante de la Sociedad Italiana local.