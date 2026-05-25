MARTHA NELLY MARIANI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de mayo de 2026 a los 84 años. Su esposo Oscar Ayesa. Sus hijos Gabriel, Diego y Laura Ayesa. Su hijo politico Carlos Casanovas. Sus nietos Agustina, Joaquin, Manuel y Antonia Ayesa. Su hermana Norma Mabel Mariani. Sus hermanas políticas Laura Elba y Amalia Ayesa. Sus sobrinos. Sus amigos. Sus vecinos y demás deudos participan su fallecimiento. Se ruega no enviar flores y destinar su importe a entidades de bien. Sin velatorio. Responso: Crematorio Pinos de Paz. Cremación en Pinos de Paz, martes 26 a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Huanguelén. Jubilada.