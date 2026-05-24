NORBERTO JULIO LORENZO "NORBE" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 24 de mayo de 2026 a los 89 años. Su esposa: Norma Luongo; sus hijos: Pablo, Anselmo y Rafael; sus hijas políticas: Nancy, Norma y Mariana; sus nietos: Micaela, Patricio, Luisina, Valentin y Lucio; sus nietos políticos: Ramiro, Felicitas y Pablo; sus bisnieto: Carmela, Francisca, Gaspar y Brunella; hermanos, sobrinos, demás familiares, amigos y vecinos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D ". Comienza domingo 24/5, de 20 hs a 00 hs. Reabre 7 hs del lunes 25/5.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, lunes 25/5 a las 9:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino del barrio Independencia, nacido en Olavarría. Jubilado lustrador de muebles.