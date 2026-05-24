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 - 24 de Mayo de 2026 | 16:20

NORBERTO JULIO LORENZO "NORBE" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 24 de mayo de 2026 a los 89 años. Su esposa: Norma Luongo; sus hijos: Pablo, Anselmo y Rafael; sus hijas políticas: Nancy, Norma y Mariana; sus nietos: Micaela, Patricio, Luisina, Valentin y Lucio;  sus nietos políticos: Ramiro, Felicitas y Pablo; sus bisnieto: Carmela, Francisca, Gaspar y Brunella; hermanos,  sobrinos, demás familiares,  amigos y vecinos  participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "D ". Comienza domingo 24/5, de 20 hs a 00 hs. Reabre 7 hs del lunes 25/5. 

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, lunes 25/5 a las 9:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecino del barrio Independencia, nacido en Olavarría. Jubilado lustrador de muebles.

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