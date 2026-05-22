MIGUEL ARENAL "EL ZORRO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 22 de mayo de 2026 a los 82 años.

Su esposa Amelia; sus hijos: Silvia, Yanina, Marcelo y Alejandro; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento " C". Comienza el Viernes 22/05 a las 12:30 Hs. Horario de cierre a confirmar.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, sábado 23/05 a las 09:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino del barrio Pueblo Nuevo, nacido en Neuquén. Jubilado de la construcción.