La Justicia ordenó normalizar el pago a los prestadores de personas con discapacidad | Infoeme
Martes 19 de Mayo 2026 - 17:33hs
13°
Martes 19 de Mayo 2026 - 17:33hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Ministerio de Salud de la Nación
 |  Pami
 - 19 de Mayo de 2026 | 17:14

La Justicia ordenó normalizar el pago a los prestadores de personas con discapacidad

El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida cautelar de alcance nacional. Le dio un plazo de 72 horas al Gobierno para que regularice la cadena de pagos 

 

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.

 

La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.

 

El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

 

Ante la Justicia Federal de Córdoba, distintos prestadores ratificaron que no están recibiendo los fondos que les corresponden. Por ejemplo, el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció que las demoras le generaron $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.

 

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME