Finalizaron la obra hidráulica en el barrio Independencia

En las últimas horas concluyó un importante trabajo que se desplegó sobre la calle Independencia, a metros del cruce con avenida Pueyrredón, que permitió dar una respuesta definitiva a una situación que desde hace años venía aquejando a ese sector de la ciudad.

Se trató de la liberación de una cañería de desagüe pluvial que fue llevada a cabo durante los últimos días con la coordinación de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Hidráulica y Pavimento.

El normal escurrimiento del agua de lluvias se había convertido en un verdadero problema para los habitantes del sector, ya que el drenaje se había visto obstaculizado por el crecimiento de raíces de árboles en el interior de la cañería.

Fue por ello que se debió llevar a cabo el levantamiento del pavimento de hormigón y posterior extracción de la tubería para la liberación y limpieza de la misma.

Luego, se debió llevar a cabo la conexión al conductor principal para su correcto funcionamiento. El abordaje incluyó además la reconstrucción de la boca de tormentas del sector.