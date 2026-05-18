ATILIO RUBEN ANGERAMI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 18 de mayo de 2026 a los 74 años. Sus hijos Juan Cruz, Andrea, Martin y Carolina; su hija política Cintia Radisich; sus nietos Valentin, Clara, Juance, Ciro, Juliana, Martina y Nicolas; su sobrina Verónica; familiares y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", comienza lunes a las 10 y finaliza a las 20. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Sarmiento, nacido en Olavarría. Jubilado de Loma Negra.