OSCAR FELIPE MEDICI (Q.E.P.D.) | Infoeme
Domingo 17 de Mayo 2026 - 23:06hs
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Olavarría
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 - 17 de Mayo de 2026 | 19:58

OSCAR FELIPE MEDICI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  17    de  Mayo de 2026 a los   83    años de edad. Sus hijos: Sonia, Graciela y Mauricio; su hija política Laura; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D ". Cierra Lunes 18/05 a las 0:00 Hs. Y Reabre de 07:00 a 12:00 Hs.  RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz. DÍA Y HORA: A Confirmar

Barrio en el que vivía: Luján. Lugar de nacimiento: Olavarría

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