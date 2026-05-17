OSCAR FELIPE MEDICI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de Mayo de 2026 a los 83 años de edad. Sus hijos: Sonia, Graciela y Mauricio; su hija política Laura; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D ". Cierra Lunes 18/05 a las 0:00 Hs. Y Reabre de 07:00 a 12:00 Hs. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz. DÍA Y HORA: A Confirmar

Barrio en el que vivía: Luján. Lugar de nacimiento: Olavarría