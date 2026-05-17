CARLOS LOMELINO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de Mayo de 2026 a los 76 años de edad. Sus hijos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "B ". Cierra Lunes 18/05 a las 0:00 Hs. Y Reabre de 07:00 a 10:30 Hs. SIN RESPONSO. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz. DÍA Y HORA: Lunes 18/05 a las 10:30 Hs.. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Alberdi. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilado Municipal. Ex Presidente Barrial y entrenador de fútbol del Barrio Coronel Dorrego.