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 - 12 de Mayo de 2026 | 08:55

LORENZO GUSTAVO CAMPOS (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 11 de mayo de 2026 a los 65 años. Su pareja Juan A. Aranas; sus amigos Sergio H. Cancina y Celia Guelves; su ahijada Delia N. Cancina; sus hermanos; sus hermanos politicos; sus sobrinos; sus amigos; sus amigas y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: Capilla Ardiente, día y hora a confirmar.  Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Olavarría. Pensionado, peluquero.

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