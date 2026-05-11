ALFREDO ALBERTO ROSSI "EL ZORRO" (Q.E.P.D.)
 - 11 de Mayo de 2026 | 08:47

ALFREDO ALBERTO ROSSI "EL ZORRO" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 10 de mayo de 2026 a los 90 años. Su hijo Alfredo Alberto Rossi; su hija política Marcela Riley; sus nietos Alfredo, Nicolás, Facundo, Carolina y Lautaro; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", lunes de 8 a 13. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Sarmiento, nacido en Olavarría. Jubilado de la fábrica "Calera Avellaneda" y pensionado.

