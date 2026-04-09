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 - 9 de Abril de 2026 | 09:50

LUIS HORACIO HURTADO (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 9 de abril de 2026 a los 84 años.

Su esposa Olga. Sus hijos José Luis y Beatriz Elisabeth. Sus nietas Guada y Sol. Sus hermanos Carlos y Dora. Su hermana política Yoli. Sus sobrinos Martin y Anahí. Su sobrino político Adrián y Verónica. Sus sobrinos nietos y demás familiares y su amigo Carlos Arrupea participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "B", de 7 a 13.30. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, 13:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino de Muñoz, nacido en Olavarría. Productor agropecuario.

 

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