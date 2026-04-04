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 - 4 de Abril de 2026 | 16:25

ENZO AGUSTÍN BIANCIOTTO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 4 de abril de 2026 a los 60 años. Su pareja: Baldomar Andrea; Su mamá: Dolly Benítez de Bianciotto; sus hermanos: José y Gabriel; sus sobrinos: Matías y Alejandro Bianciotto, Nadia Lucio, Victoria Elbey; su sobrina nieta: Alma Bianciotto; sus amigos y demás familiares  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D ", sábado 4/4 de 17 hs a 00 hs. Reabre 8 hs del domingo 5/4.

 

RESPONSO: Capilla Ardiente

 

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Colonia Hinojo, domingo 5/4 a las 9:30 hs.

 

Vecino de barrio Ceco ll, nacido en Hinojo. Empleado de fabrica Cerro Negro.

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