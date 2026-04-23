CÁNDIDO AGUSTÍN LANDAVERRÍA “EL VASCO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de abril de 2026 a los 90 años.
Su esposa Carmen Scoles. Sus hijos Omar y Nancy. Su hijo político Pablo Gilardi. Sus nietos Lucas y Benjamín Gilardi, Franco, Karen y Nahuel Landaverria. Sus nietas políticas. Sus bisnietos Valentino y Lorenzo. Sus cuidadoras Andrea y Marita, y demás deudos participan su fallecimiento
VELATORIO: España 2942, Departamento "D", jueves de 9:00 a 15:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar.
Vecino de Loma Negra, jubilado de la Fábrica Loma Negra.